Жена Ильдара Дадина за месяц не смогла добиться информации о его местонахождении

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Семья осужденного оппозиционера Ильдара Дадина уже месяц не может добиться от ФСИН сведений о его местонахождении, сообщила супруга Дадина Анастасия Зотова.

"30 дней не знаем, где Ильдар", - написала Зотова в воскресенье в твиттере.

1 ноября она сообщила со ссылкой на адвоката, что сотрудники колонии избивают и подвергают мужа пыткам, угрожают убить. Это заявление вызвало широкий общественный резонанс. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова по итогам общения с осужденным заявила о целесообразности его перевода в другую колонию.

Региональное управление СКР начало доследственную проверку, служебная проверка была назначена и руководством ФСИН. В начале декабря оба ведомства сообщили, что в ходе проверок информация о насилии в отношении Дадина не подтвердилась.

5 декабря пресс-секретарь карельского УФСИН Виталий Фефелов сообщил "Интерфаксу", что Дадина переводят в колонию другого региона. Куда именно, Фефелов не уточнил, отметив, что не имеет права раскрывать такую информацию.

На следующий день Зотова и адвокат Алексей Липцер сообщили, что тщетно пытаются выяснить у ФСИН местонахождение осужденного. Липцер отмечал, что именно из-за отсутствия информации о содержании Дадина в карельской колонии №7 стали возможны факты насилия в отношении него.

16 декабря сайт президентского Совета по правам человека (СПЧ) обнародовал обращение директора ФСИН Геннадия Корниенко к главе СПЧ Михаилу Федотову, в котором сообщается, что перевод из карельской колонии Дадина был вызван необходимостью обеспечения его личной безопасности.

В настоящее время местонахождение Дадина неизвестно.

Тем временем Конституционный суд РФ 24 января рассмотрит жалобу Дадина, которая касается нормы Уголовного кодекса об ответственности за неоднократное нарушение правил проведения митингов - статьи 212.1.

Судья Басманного суда Москвы Наталия Дударь 7 декабря 2015 года признала Дадина виновным в нарушении этой статьи УК РФ и назначила наказание в виде трех лет колонии общего режима, несмотря на то, что гособвинение просило на год меньше. 31 марта Мосгорсуд смягчил приговор активисту на полгода.

Согласно материалам дела, Дадин был неоднократно привлечен к административной ответственности за участие в оппозиционных акциях - 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. Он стал первым осужденным по статье 212.1 УК РФ после ее появления в новой редакции Уголовного кодекса РФ летом 2014 года. Максимальной санкцией за данное преступление является лишение свободы сроком на пять лет.