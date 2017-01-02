Скончался маршал артиллерии Михалкин

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - На 90-м году ушел из жизни маршал артиллерии Владимир Михалкин - последний из тех, кто носил это высокое звание, сообщил в понедельник "Интерфаксу " руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

"Владимир Михайлович скончался в воскресенье. По предварительной информации, похороны состоятся 4 января на Мемориальном кладбище в Мытищах", - сообщил он.

Михалкин за более чем полувековую службу прошел путь от артиллерийского разведчика до командующего ракетными войсками и артиллерии Сухопутных войск.

Будущий маршал ушел на фронт, закончив 7 классов школы. Чтобы попасть на войну, он приписал себе три года, и уже в 17 лет стал кавалером медалей "За отвагу" и "Оборону Ленинграда".

После войны Михалкин экстерном сдал экзамены в артиллерийском училище, после окончания которого вновь вернулся в часть.

В дальнейшем служил в Германии, Прикарпатье, Северном Кавказе. В Белорусском военном округе под его началом проходили испытания новейших образцов вооружения, в том числе ракетного комплекса "Точка".

До последнего времени работал генеральным инспектором в Управлении генеральных инспекторов Минобороны РФ.