Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину в Удмуртии

Москва. 2 января. INTERFAX.RU -

Следователи начали проверку обстоятельств смертельного травмирования мужчины в Удмуртии, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР в понедельник.

Инцидент произошел накануне в 20.20 мск на станции Кез. "Пассажирским поездом сообщением "Москва-Абакан" смертельно травмирован местный житель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина пытался перейти железнодорожные пути в неустановленном месте перед близко идущим поездом.

"Ввиду близкого расстояния избежать наезда не удалось. В результате мужчина получил множественные травмы, от которых скончался на месте происшествия", - сообщается на сайте управления.

По данному факту начата доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия, опрошен машинист, устанавливаются родственники погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.