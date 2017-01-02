ГИБДД усилит контроль за трезвостью водителей в дни праздников

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Госавтоинспекция усилит контроль за пьяными водителями по всей стране на период новогодних праздников, сообщается в понедельник на сайте ГИБДД.

"На протяжении всех праздничных дней Госавтоинспекция усиливает контроль за нетрезвыми водителями. Патрулирование проводится в местах массового скопления людей, - на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений, где возможно возникновение транспортных заторов и аварийных ситуаций", - говорится в сообщении.

По данным ГАИ, в период новогодних праздников на дороги вышли дополнительные наряды ДПС, особенно в региональных центрах и крупных городах, так как в праздничные дни в них существенно увеличивается плотность транспортного потока за счет большого количества автомобилистов, приезжающих из соседних городов и регионов.

"Госавтоинспекция особо обращает внимание участников дорожного движения, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям не будет ни в период новогодних праздников, ни в какое-либо другое время. Напротив, контроль за трезвостью водителей со стороны Госавтоинспекции в эти дни особенно строгий", - отметили в ведомстве.

В ГИБДД также сообщили, что проводятся массовые проверки и специальные операции, направленные на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

"Госавтоинспекция МВД России обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии", - сказано в сообщении.