Четыре человека ранены и один младенец погиб в ДТП на Ставрополье

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Три легковых автомобиля столкнулись в Граческом районе Ставрополья, есть жертва и пострадавшие, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в руководстве краевого УГИБДД.

"В 18:10 мск на автодороге вблизи села Старомарьевка водитель ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Ниссан", а затем с автомобилем "Хендай"", - сказал представитель краевой Госавтоинспекции Сергей Юдин.

По его словам, в результате автоаварии погиб месячный ребенок, находившийся в "Хендае", второй ребенок в этой же машине - 5-летний мальчик с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

Кроме того, в больницу доставлены водитель и два пассажира "Ниссана", а также пассажир "Хендай", отметил собеседник агентства.

"Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются", - уточнил Юдин.