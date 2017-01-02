ДТП в Крыму: трое погибших и шестеро пострадавших

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Три человека погибли, еще шестеро получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей на западе Крыма в понедельник, сообщила "Интерфаксу" представитель пресс-службы главного управления МЧС по Республике Крым.

"Три человека, в том числе один ребенок, получили травмы несовместимые с жизнью. Пострадали шесть человек, в том числе один ребенок", - сказала собеседница агентства.

Она не уточнила характер и степень тяжести травм, полученных пострадавшими.

Автомобили ВАЗ-21099 и Daewoo модели Sens столкнулись в Сакском районе Республики Крым на въезде в село Водопойное.

Сотрудники МЧС участвуют в ликвидации последствий ДТП.