Жителей Петербурга предупредили об усилении мороза и ветра

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает о значительном понижении температуры воздуха в ближайшие дни, а также усилении ветра.

Как говорится в сообщении МЧС, по прогнозу Северо-Западного УГМС, 4 января днем и 5 января ночью в Санкт-Петербурге ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-17 м/с, в течение суток 5 января и ночью 6-го в окрестностях города ожидается понижение температуры воздуха до минус 22 градусов.

МЧС рекомендует жителям и гостям города не выходить на улицу в сильный мороз, а если необходимо выйти, одеться потеплее. "Помните, что "многослойная" одежда лучше сохраняет тепло. В морозные дни старайтесь надевать одежду, изготовленную из натуральных тканей, избегайте носить одежду из шёлка и синтетических тканей", - подчеркивается в сообщении.

Родителям и педагогам спасатели напоминают, что зимой нельзя давать детям лопатки с металлическими ручками, а металлические части санок обязательно нужно обмотать материей или закрыть одеялом.