Путин назначил судей в ряде регионов России

Борьба с суррогатным алкоголем продолжится в рамках режима повышенной готовности Подробнее

В Иркутске сняли связанный с отравлением "Боярышником" режим ЧС

В новогоднем обращении, которое уже показали на Дальнем Востоке, президент поблагодарил сограждан за доверие и сердечную заботу о стране Подробнее

Производство пива в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра запрещается с сегодняшнего дня, продажа - с лета этого года Подробнее

В России вступили в силу ограничения на продажу пива в пластиковой таре

По данным источника "Интерфакса", как ожидается, это произойдет уже в январе Подробнее

"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" возможно завершат поход в Средиземное море

31 декабря 2016 года 15:14

Медведев поздравил россиян с Новым годом

Премьер пожелал согражданам, чтобы все их мечты обязательно сбылись Подробнее

30 декабря 2016 года 18:34

МИД РФ рассказал о высланных из США российских дипломатах

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что дипломатов обвиняют в участии в работе по срыву выборов президента США Подробнее

30 декабря 2016 года 17:28

Киркорову отказали в возбуждении уголовного дела на Маруани

Полиция не нашла признаков состава преступления в действиях французского музыканта Подробнее

30 декабря 2016 года 13:32

МИД РФ предложил Путину выслать 35 американских дипломатов

Накануне США ввели новые санкции против России, в том числе против дипломатов РФ, из-за кибератак, в которых Вашингтон обвиняет Москву Подробнее

30 декабря 2016 года 12:58

В МИД РФ опровергли закрытие англо-американской школы в Москве

Ранее телеканал CNN сообщил, что из-за введенных Вашингтоном санкций российские власти решили закрыть школу, где обучаются дети дипломатов из англоязычных стран Подробнее

30 декабря 2016 года 10:49

Расследование катастрофы Ту-154 не смогло найти признаков теракта