Путин назначил судей в ряде регионов России

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин постановил назначить на шестилетний срок полномочий ряд судей в Верховных судах республик, краевых судах, в районных, военных и арбитражных судах.
Текст указа опубликован на сайте Кремля во вторник.
Согласно документу, в частности, председателем Верховного суда Ингушетии назначен Ибрагим Фаргиев, заместителем председателя Верховного суда Чечни назначен Тимур Ламердонов, зампредом Алтайского краевого суда назначена Ольга Лобова, зампредом Забайкальского краевого суда - Ирина Васильева.