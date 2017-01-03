В Хабаровском крае при запуске фейерверка погиб мужчина

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Следственные органы проверяют обстоятельства гибели мужчины во время запуска фейерверка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СК по Хабаровску.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка по факту гибели 29-летнего мужчины", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, ночью 1 января 2017 года в селе Георгиевка компания местных жителей решила запустить фейерверки. Пиротехническое изделие было рассчитано на 10 выстрелов, а произошло только девять. Мужчина решил выяснить причины неполадки и "направил пиротехническое изделие себе в лицо".

"Произошел еще один выстрел, заряд попал мужчине в глаз, причинив смертельное ранение", - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

"Согласно инструкции, размещенной на данном пиротехническом изделии, перед использованием его необходимо закрепить в вертикальном положении, - отметили в пресс-службе, - а в момент запуска зарядов люди должны находиться от него на расстоянии не менее 7-10 метров".