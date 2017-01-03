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Опытные образцы вертолета "Ночной охотник" прошли госиспытания

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Новейшая модификация вертолетов Ми-28УБ "Ночной охотник" начнет поступать в войска с 2017 года, сообщил журналистам начальник боевой подготовки армейской авиации ВКС РФ генерал-майор Олег Чесноков.

"В настоящее время опытные образцы вертолета с двойным управлением Ми-28УБ с положительными результатами прошли государственные испытания и, начиная с 2017 года, запланирована их поставка в части армейской авиации", - сказал генерал.

Чесноков пояснил, что сначала Ми-28УБ поступят в 344-й Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке, а затем пойдут в строевые авиачасти ВКС РФ.

"Опыт эксплуатации вертолетов Ми-28Н показал необходимость выпуска вертолетов данного типа с двойным управлением, - добавил он, - и сейчас летчики и преподаватели Торжокского центра уже прошли переучивание на данную модификацию".

Теги: Ми-28УБ, Ночной охотник, ВКС
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