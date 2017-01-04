В госдепе США не знают, обсуждали ли Керри и Лавров решение Обамы о высылке российских дипломатов

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - У госдепартамента нет данных о том, обсуждалось ли между госсекретарем США Джоном Керри и главой МИД РФ Сергеем Лавровым решение американского президента Барака Обамы выслать из страны российских дипломатов.

"У меня нет никакой информации о недавних разговорах (госсекретаря США -ИФ) с Лавровым о решении президента, принятом на той неделе", - сказал официальный представитель госдепа Джон Кирби журналистам во вторник.

Он не стал комментировать первоначальное заявление Сергея Лаврова о направленном президенту РФ предложении выслать 35 американских дипломатов из России и дальнейшее решение Владимира Путина не принимать ответные меры на действия Вашингтона.

"Я видел в прессе сообщения об этом, но не могу подтверждать внутренние обсуждения российского правительства", - отметил Кирби.

Как сообщалось, 29 декабря администрация Барака Обамы ввела новые санкции против Москвы за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки. В частности, госдепартамент объявил персона нон грата 35 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне и Сан-Франциско.

30 декабря президент России назвал антироссийские действия администрации США провокационными, однако подчеркнул, что Россия не будет опускаться до уровня "кухонной дипломатии" и не станет принимать ответные меры в виде высылки дипломатов США и ограничения их доступа к местам отдыха. При этом Путин также пригласил всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, на ёлку в Кремль.