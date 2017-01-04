ЦРУ в своем докладе о кибератаках сосредоточится только на России

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Доклад американских спецслужб по кибератакам во время президентской кампании в США будет сфокусирован только на действиях России, заявил директор ЦРУ Джон Бреннан.
"Мы знаем, что ряд государств активны в цифровом пространстве и осуществляют деятельность в плане сбора информации и ее распространения. Но этот доклад сфокусирован на том, что совершила конкретно Россия в ходе выборов", - заявил он в эфире телеканала PBS в среду.
Глава ЦРУ ушёл от ответа на вопрос журналиста о том, исключает ли он вовлеченность других государств в избирательный процесс США.
По его словам, доклад находится на финальной стадии подготовки и будет в ближайшие дни представлен президенту Бараку Обаме, который запросил этот "всеобъемлющий обзор" .
Бреннан отметил, что доклад будет представлять из себя "всеобъемлющее и подробное рассмотрение того, что происходило во время президентской гонки, и какое влияние на нее оказывала Россия".
"В нем будет рассмотрено, что делала Россия, как она это делала и откуда мы это знаем",- подчеркнул он.
Нынешние американские власти неоднократно обвиняли Россию в использовании хакерских атак, нацеленных, по мнению Вашингтона, на оказание влияния на президентские выборы.
Российская сторона подобные обвинения решительно отвергает.
В минувший четверг США ввели новые антироссийские санкции за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки.
В частности, санкции подразумевают закрытие жилых комплексов российских дипломатов в штате Мэриленд и в Нью-Йорке, которые, как утверждают в Вашингтоне, использовались "в целях разведки".
Кроме того, госдепартамент объявил персона нон-грата 35 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне и Сан-Франциско.
В среду председатель Комитета Палаты представителей по вопросам разведки Девин Нунес заявил в интервью "Washington Examiner", что у американской разведки нет никаких доказательств относительно того, что Россия якобы напрямую пыталась помочь избранному президенту США Дональду Трампу. "Судя по тому, что я видел от источников разведки, нет никаких доказательств того, что Россия напрямую пыталась помочь Трампу", - сказал он.