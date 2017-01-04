Главные новости
В России"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" возможно завершат поход в Средиземное мореВ миреТрамп посчитал ненужным освобождать заключенных ГуантанамоМоскваМосквичей предупредили о резком похолодании
В России

ЦРУ в своем докладе о кибератаках сосредоточится только на России

Доклад американских спецслужб по кибератакам во время президентской кампании в США будет сфокусирован только на действиях России, заявил директор ЦРУ Джон Бреннан

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Доклад американских спецслужб по кибератакам во время президентской кампании в США будет сфокусирован только на действиях России, заявил директор ЦРУ Джон Бреннан.

"Мы знаем, что ряд государств активны в цифровом пространстве и осуществляют деятельность в плане сбора информации и ее распространения. Но этот доклад сфокусирован на том, что совершила конкретно Россия в ходе выборов", - заявил он в эфире телеканала PBS в среду.

Глава ЦРУ ушёл от ответа на вопрос журналиста о том, исключает ли он вовлеченность других государств в избирательный процесс США.

По его словам, доклад находится на финальной стадии подготовки и будет в ближайшие дни представлен президенту Бараку Обаме, который запросил этот "всеобъемлющий обзор" .

Бреннан отметил, что доклад будет представлять из себя "всеобъемлющее и подробное рассмотрение того, что происходило во время президентской гонки, и какое влияние на нее оказывала Россия".

"В нем будет рассмотрено, что делала Россия, как она это делала и откуда мы это знаем",- подчеркнул он.

Нынешние американские власти неоднократно обвиняли Россию в использовании хакерских атак, нацеленных, по мнению Вашингтона, на оказание влияния на президентские выборы.

Российская сторона подобные обвинения решительно отвергает.

В минувший четверг США ввели новые антироссийские санкции за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки.

В частности, санкции подразумевают закрытие жилых комплексов российских дипломатов в штате Мэриленд и в Нью-Йорке, которые, как утверждают в Вашингтоне, использовались "в целях разведки".

Кроме того, госдепартамент объявил персона нон-грата 35 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне и Сан-Франциско.

В среду председатель Комитета Палаты представителей по вопросам разведки Девин Нунес заявил в интервью "Washington Examiner", что у американской разведки нет никаких доказательств относительно того, что Россия якобы напрямую пыталась помочь избранному президенту США Дональду Трампу. "Судя по тому, что я видел от источников разведки, нет никаких доказательств того, что Россия напрямую пыталась помочь Трампу", - сказал он.

Теги: США, ЦРУ, кибератаки, Бреннан
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Литераторы и правозащитники попросили сообщить местонахождение ДадинаЛитераторы и правозащитники попросили сообщить местонахождение Дадина
Свое обращение по поводу судьбы осужденного активиста-оппозиционера они адресовали ФСИНПодробнее
"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" возможно завершат поход в Средиземное море"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" возможно завершат поход в Средиземное море
По данным источника "Интерфакса", как ожидается, это произойдет уже в январеПодробнее
В России вступили в силу ограничения на продажу пива в пластиковой тареВ России вступили в силу ограничения на продажу пива в пластиковой таре
Производство пива в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра запрещается с сегодняшнего дня, продажа - с лета этого годаПодробнее
Путин пожелал россиянам благополучия и здоровьяПутин пожелал россиянам благополучия и здоровья
В новогоднем обращении, которое уже показали на Дальнем Востоке, президент поблагодарил сограждан за доверие и сердечную заботу о странеПодробнее
В Иркутске сняли связанный с отравлением "Боярышником" режим ЧСВ Иркутске сняли связанный с отравлением "Боярышником" режим ЧС
Борьба с суррогатным алкоголем продолжится в рамках режима повышенной готовностиПодробнее
Медведев поздравил россиян с Новым годомМедведев поздравил россиян с Новым годом
Премьер пожелал согражданам, чтобы все их мечты обязательно сбылисьПодробнее
МИД РФ рассказал о высланных из США российских дипломатахМИД РФ рассказал о высланных из США российских дипломатах
В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что дипломатов обвиняют в участии в работе по срыву выборов президента СШАПодробнее
Киркорову отказали в возбуждении уголовного дела на МаруаниКиркорову отказали в возбуждении уголовного дела на Маруани
Полиция не нашла признаков состава преступления в действиях французского музыкантаПодробнее
МИД РФ предложил Путину выслать 35 американских дипломатовМИД РФ предложил Путину выслать 35 американских дипломатов
Накануне США ввели новые санкции против России, в том числе против дипломатов РФ, из-за кибератак, в которых Вашингтон обвиняет МосквуПодробнее
В МИД РФ опровергли закрытие англо-американской школы в МосквеВ МИД РФ опровергли закрытие англо-американской школы в Москве
Ранее телеканал CNN сообщил, что из-за введенных Вашингтоном санкций российские власти решили закрыть школу, где обучаются дети дипломатов из англоязычных странПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте13 фото
02 января
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте
Цитаты года12 фото
29 декабря 2016 года
Цитаты года
Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото
28 декабря 2016 года
Ушла из жизни Кэрри Фишер
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В России"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" возможно завершат поход в Средиземное мореВ миреТрамп посчитал ненужным освобождать заключенных ГуантанамоМоскваМосквичей предупредили о резком похолоданииВ миреWhatsApp прекратил поддержку приложения на старых телефонах
За последние пять дней иракский Мосул покинули 13 тыс. человек - ООН
ЦРУ в своем докладе о кибератаках сосредоточится только на России
В WikiLeaks: источником утечек о выборах в США не является какое-либо государство
Пассажиры самолета, выкатившегося в Калининграде за пределы ВПП, покидали судно по надувным трапам - источник
Новый генсек ООН призвал избавить организацию от «смирительной рубашки бюрократии»
Пассажирский самолет в аэропорту Калининграда выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Лидер фракции республиканцев переизбран на пост спикера Палаты представителей США
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи