ЦРУ в своем докладе о кибератаках сосредоточится только на России

Доклад американских спецслужб по кибератакам во время президентской кампании в США будет сфокусирован только на действиях России, заявил директор ЦРУ Джон Бреннан

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Доклад американских спецслужб по кибератакам во время президентской кампании в США будет сфокусирован только на действиях России, заявил директор ЦРУ Джон Бреннан.

"Мы знаем, что ряд государств активны в цифровом пространстве и осуществляют деятельность в плане сбора информации и ее распространения. Но этот доклад сфокусирован на том, что совершила конкретно Россия в ходе выборов", - заявил он в эфире телеканала PBS в среду.

Глава ЦРУ ушёл от ответа на вопрос журналиста о том, исключает ли он вовлеченность других государств в избирательный процесс США.

По его словам, доклад находится на финальной стадии подготовки и будет в ближайшие дни представлен президенту Бараку Обаме, который запросил этот "всеобъемлющий обзор" .

Бреннан отметил, что доклад будет представлять из себя "всеобъемлющее и подробное рассмотрение того, что происходило во время президентской гонки, и какое влияние на нее оказывала Россия".

"В нем будет рассмотрено, что делала Россия, как она это делала и откуда мы это знаем",- подчеркнул он.

Нынешние американские власти неоднократно обвиняли Россию в использовании хакерских атак, нацеленных, по мнению Вашингтона, на оказание влияния на президентские выборы.

Российская сторона подобные обвинения решительно отвергает.

В минувший четверг США ввели новые антироссийские санкции за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки.

В частности, санкции подразумевают закрытие жилых комплексов российских дипломатов в штате Мэриленд и в Нью-Йорке, которые, как утверждают в Вашингтоне, использовались "в целях разведки".

Кроме того, госдепартамент объявил персона нон-грата 35 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне и Сан-Франциско.

В среду председатель Комитета Палаты представителей по вопросам разведки Девин Нунес заявил в интервью "Washington Examiner", что у американской разведки нет никаких доказательств относительно того, что Россия якобы напрямую пыталась помочь избранному президенту США Дональду Трампу. "Судя по тому, что я видел от источников разведки, нет никаких доказательств того, что Россия напрямую пыталась помочь Трампу", - сказал он.