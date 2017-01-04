Военные показали работу авиации крейсера "Адмирал Кузнецов" у берегов Сирии

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны России в среду показало кадры похода в Средиземное море тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" и работу его авиакрыла у берегов Сирии.

На официальном канале Минобороны РФ в YouTube продемонстрированы кадры взлета палубных истребителей с авианосца. На некоторых самолетах отчетливо виден боекомплект.

На видео показаны корабли ударной авианосной группы РФ в Средиземном море, вспомогательные суда и палубные вертолеты.

В Средиземном море находится российская корабельная авианосная ударная группа во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий". В составе группы тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

В составе авиакрыла "Адмирала Кузнецова" - палубные истребители МиГ-29 и Су-33, многоцелевые вертолеты Ка-27 и вертолеты радиолокационного дозора Ка-31. Кроме того, для "Адмирала Кузнецова" готовили разведывательно-ударные вертолеты нового поколения палубного базирования Ка-52К "Катран" (корабельная версия Ка-52 "Аллигатор"), сообщал ранее "Интерфакс". "Катрана" на "Адмирале Кузнецове" в декабре показало российское телевидение.

Корабельная ударная авианосная группа во главе с "Петром Великим" покинула Североморск 15 октября 2016 года.

15 ноября прошлого года российское военное руководство сообщило о первом в истории боевом применении авиакрыла "Адмирала Кузнецова" - палубные истребители задействованы в военной операции на территории Сирии.

"Адмирал Кузнецов" потерял в Средиземном море два истребителя (МиГ-29 и Су-33). Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий", как ожидается, в этом месяце могут завершить дальний поход в Средиземное море и взять курс на Североморск (главная база Северного флота РФ), сообщил "Интерфаксу" накануне информированный источник.

29 декабря 2016 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что на фоне нового перемирия в Сирии созданы возможности для сокращения российской группировки войск в этой стране.