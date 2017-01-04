Путин поручил проконтролировать размеры взносов на капремонт в регионах

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству наделить федеральный орган исполнительной власти полномочиями по контролю за обоснованностью устанавливаемых органами исполнительной власти субъектов РФ размеров взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах и реализацией региональных программ капитального ремонта.
Соответствующее поручение президента размещено на сайте Кремля.
Путин также поручил генпрокуратуре России "провести проверку соблюдения норм жилищного законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе в части, касающейся принятия решений в отношении многоквартирных домов, имеющих высокую степень физического износа основных конструктивных элементов, и многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия".
Ответственным за это поручение является генпрокурор, доклад на эту тему поручено представить до 1 октября 2017 года.