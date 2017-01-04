Полиция изъяла около килограмма героина у пенсионерки из Подмосковья

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Полицейские изъяли у 65-летней женщины в подмосковных Люберцах почти 1 кг героина, сообщила "Интерфаксу" в среду начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"В городе Люберцы на улице Красногорской возле одного из домов сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в хранении наркотических средств установлена 65-летняя местная жительница, у которой был обнаружен и изъят сверток с неизвестным веществом светлого цвета, оказавшимся героином весом более 48 грамм", - рассказала она.

По ее словам, при проведении осмотра квартиры злоумышленницы полицейскими обнаружен и изъят большой сверток с веществом, по результатам экспертизы оказавшимся героином весом более 880 гр. Общий вес изъятого у женщины наркотика составил более 930 гр. Подозреваемая была задержана.

По данному факту МУ МВД России "Люберецкое" возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.