В Подмосковье умер советский летчик-космонавт Игорь Волк

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Герой СССР, летчик-космонавт Игорь Волк скончался в возрасте 79 лет в подмосковном Жуковском, говорится в сообщении на сайте администрации города.

"Игорь Петрович был представителем легендарного поколения летчиков-космонавтов - человеком большой силы воли и мужества, профессионалом высочайшего класса, который многое сделал для развития отечественной космической программы и крупных научно-исследовательских проектов", - отмечается в сообщении.

В администрации Жуковского выразили соболезнования семье, родным, друзьям, коллегам и близким И.Волка.

Игорь Волк - космонавт-исследователь космического корабля "Союз Т-12" и орбитальной станции "Салют-7", летчик-космонавт СССР, заслуженный летчик-испытатель СССР, президент международной ассоциации "Земля и космонавтика".

17-29 июля 1984 года он совершил космический полет в качестве космонавта-исследователя на космическом корабле "Союз Т-12" и орбитальной станции "Салют-7" продолжительностью 11 суток 19 часов (совместно с Владимиром Джанибековым и Светланой Савицкой).

За успешное осуществление космического полета и проявленные при этом мужество и героизм 29 июля 1984 года Волку было присвоено звание Героя Советского Союза.