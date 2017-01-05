Сильный снег и ветер ожидаются в Москве - МЧС

Москва. 5 января. ИНТЕРФАКС - Столичное ГУ МЧС России распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в виде снега и ветра.

"До 11:00 05 января 2017 по Московской области и городу Москве (включая ТиНАО) ожидается снег, местами сильный, метель, усиление ветра с порывами 12-17 м/с", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС.

В главке отмечают, что возможны повреждения линий электропередач, падение деревьев частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых, ветхих конструкций.

Кроме того, возможны ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках, увеличение количества случаев травматизма.

ГУ МЧС России по Москве рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие строения, призывает водителей соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию, а также парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.