В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 3,4

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Дербентском районе Дагестана, сообщает ГУ МЧС по республике.
"В 00:37 на территории Дербентского района Дагестана, близ населенного пункта Музаим, зафиксированы слабые колебания земной коры. Координаты эпицентра: 41.90 северной широты, 48.20 восточной долготы, глубина 17 километров, 3.4 балла в эпицентре", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, на поверхности толчки не ощущались.
Сообщений о разрушениях, жертвах и пострадавших не поступало.