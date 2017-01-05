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В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 3,4

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Дербентском районе Дагестана, сообщает ГУ МЧС по республике.

"В 00:37 на территории Дербентского района Дагестана, близ населенного пункта Музаим, зафиксированы слабые колебания земной коры. Координаты эпицентра: 41.90 северной широты, 48.20 восточной долготы, глубина 17 километров, 3.4 балла в эпицентре", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, на поверхности толчки не ощущались.

Сообщений о разрушениях, жертвах и пострадавших не поступало.

Теги: Дагестан
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