В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 3,4

5 января 10:38

В районе Курил предположительно самолет НАТО опасно сблизился с лайнером России

Как сказал источник "Интерфакса", неопознанный борт пересек воздушный коридор, в котором двигался пассажирский самолет, по сигналу радиолокационного ответчика он относится к судам блока НАТО Подробнее

4 января 17:31

В Калининграде возбуждено дело из-за выкатившегося за пределы ВПП лайнера

Следователи проводят допросы пассажиров и экипажа самолета после происшествия вечера 3 января, в котором пострадали шесть человек Подробнее

4 января 14:59

В Сирии при поддержке ВКС России уничтожили 35 тысяч боевиков

Как отметили в Минобороны РФ, в их числе - 204 полевых командира Подробнее

4 января 09:53

В МИД России выступили за восстановление нормальных отношений с НАТО