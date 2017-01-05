В Башкирии погиб школьник после показа приятелю огнедышащего дракона

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства гибели школьника в Уфимском районе Башкирии, сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по республике Светлана Абрамова в четверг.

"Предварительно установлено, что 4 января двое 12-летних мальчиков купили в магазине в селе Михайловка три баллончика с бытовым газом и стали баловаться с ними в подсобном помещении магазина. Один из мальчиков набрал в рот газ и хотел устроить огненное шоу, но потерял сознание", - сказала она.

Ребенка нашли взрослые и доставили в больницу, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его не удалось.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, баллончики изъяты, назначена судебно-медицинская экспертиза.