В Ставрополе задержали девять человек за стрельбу в новогодние праздники

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Сотрудники управления Росгвардии по Ставропольскому краю задержали девять человек, устроивших стрельбу из автомата Калашникова в краевом центре, сообщает пресс-служба управления.

"В одном из гаражных кооперативов девять граждан устроили стрельбу из автомата Калашникова, используя при стрельбе патроны свето-звукового действия. Нарушители общественного порядка задержаны сотрудниками Росгвардии", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе опроса задержанных установлено, что "молодые люди использовали оружие для поддержания приподнятого настроения в связи с новогодними праздниками".

В ходе осмотра гаража, где происходила стрельба, обнаружено и изъято четыре фрагмента пластиковых бутылок с веществом растительного происхождения, автомат Калашникова и патроны к нему, отмечает пресс-служба.