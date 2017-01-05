В 2017 году РФ сохранит объем экспорта вооружений на уровне $14 млрд

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Россия, как ожидается, поставит в 2017 году на экспорт вооружение и военную технику на сумму около 14 млрд долларов, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

"Прогноз на 2017 год - около 14 млрд долларов", - сказал он.

Прошлой осенью такую же информацию об ожидаемом экспорте вооружений в 2017 году сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Александр Фомин.

"14 млрд (долларов)", - сказал он "Интерфаксу" на форуме "Армия-2016", отвечая на вопрос об экспорте вооружения и военной техники по итогам 2016 года. "Примерно такие же цифры на ближайший год", - сказал тогда Фомин.

В декабре 2016 года помощник президента России по вопросам ВТС Владимир Кожин сообщил, что итоги 2016 года в сфере военно-технического сотрудничества для России в целом успешные, несмотря на то, что год был сложным из-за западных санкций. "Серьезные санкции коснулись почти всех игроков системы ВТС. В этих реалиях весь комплекс военно-технического сотрудничества успешно работал", - сказал он.

В феврале прошлого года в интервью "Интерфаксу" Кожин заявил, что США являются главным конкурентом России в сфере торговли оружием, обе страны идут "нога в ногу" в сфере разработки перспективных вооружений.

6 сентября 2016 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил на форуме "Армия-2016", что портфель заказов "Рособоронэкспорта", единственного в России госпосредника по экспорту вооружений, превышает $46 млрд.