Спасатели получат новейший самолет-амфибия Бе-200

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - МЧС России в ближайший месяц получит новейший самолет-амфибию Бе-200ЧС, заявил на совещании по повышению готовности органов управления и сил Южного регионального центра (ЮРЦ) МЧС России начальник центра Игорь Одер.

"Организована приемка у ПАО "ТАНТК имени Бериева" в Таганроге нового самолета-амфибии Бе-200ЧС. Уже завершены испытательные полеты по программе приемки самолета военным представительством - мероприятия по приемке самолета выполнены", - сказал он.

По его словам, ознакомительный полет и перелет к месту базирования запланирован на январь этого года.

Глава МЧС России Владимир Пучков в свою очередь заявил, что новый Бе-200 останется на дежурстве на юге страны.