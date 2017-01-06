Несанкционированные работы оставили без воды более 20 тыс. туляков

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Повреждение водоводов оставило без воды жителей 624 домов в Туле, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС по Тульской области.

"У населенного пункта Молодежный во время несанкционированных земляных работ были повреждены водоводы диаметром 600 мм и 900 мм. В результате без воды остались 20 тыс. 300 жителей", - уточнил собеседник агентства. По его словам, восстановительные работы планируется завершить в пятницу в 12:00.

На место происшествия выехали оперативные группы регионального центра управления в кризисных ситуациях и Тульского пожарно-спасательного гарнизона.

Как сообщили "Интерфаксу" в городской администрации, работы по устранению порыва проводят специалисты ОАО "Тулагорводоканал". На месте проведения работ развернут пункт управления главы администрации Тулы. Для ремонта имеются все необходимые материалы.

"В настоящее время вода подается в часть домов Пролетарского округа с пониженным давлением, 623 дома отключены от холодного и горячего водоснабжения. Все многоквартирные дома и социальные объекты отапливаются", - отметил собеседник агентства.

Также для жителей Пролетарского округа организованы пункты выдачи технической и питьевой воды.

С 23:30 до 5 техническая вода раздается на четырех пунктах, организованных возле крупных торговых центров. Питьевую воду туляки могут получить бесплатно с 9 часов утра 6 января, воду будет доставлять Центр гражданской защиты и спасательных работ.