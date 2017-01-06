В Якутии спасатели освободили из снежного плена шесть автомобилей

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Шесть автомобилей пришлось вызволять из снежного плена спасателям Якутии, сообщает в пятницу пресс-служба ГКУ "Служба спасения Республики Саха (Якутия)".

Девять человек, в том числе два ребенка, оказались в снежном плену накануне на автозимнике Якутск - Сангары на реке Лена. Отмечается, что снежные заносы стали серьезной преградой на пути шести автомобилей, в основном легковых. К месту происшествия на вездеходе "Мул" выехала дежурная группа спасателей, администрация района также направила для оказания помощи из поселка Сангар людей и технику для эвакуации.

"Совместными усилиями из снежных заносов эвакуированы все шесть машин и девять человек, в том числе два ребенка. С жалобами на здоровье никто не обращался", - говорится в сообщении. По приезду в поселок Сангары в администрации района прошло небольшое совещание по обстановке на дороге, по результатам которого местным жителям не рекомендовали выезжать на зимник до расчистки заносов.

Также накануне между селами Тамалакан и Оросу произошло опрокидывание микроавтобуса УАЗ, в котором находились 10 человек. В ДТП пострадали два человека и еще до прибытия спасателей они были отправлены попутным транспортом в медицинское учреждение села Оросу. Спасатели совместно с пожарными и сотрудниками ГАИ поставили автомашину на колеса и отбуксировали в населенный пункт, всем пассажирам оказана необходимая помощь.