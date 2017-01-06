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Мужчина открыл стрельбу в подземном переходе на центральной улице Краснодара

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Житель Краснодара пытался застрелить из пистолета свою знакомую в подземном переходе на центральной улице города, после чего покончил с собой, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по краю в пятницу.

"Днем 58-летний мужчина спустился в подземный переход по улице Красной и, подойдя к одному из павильонов, трижды выстрелил в 49-летнюю знакомую, после чего выстрелил себе в подбородок", - говорится в сообщении.

От полученного ранения стрелок скончался на месте, женщина не пострадала, отмечает-пресс-служба.

По факту происшествия, следственным отделом по Западному округу Краснодара СКР возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Следователи устанавливают все обстоятельств совершенного преступления.

Теги: Краснодар
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