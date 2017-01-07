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В Твери восстановили магистральный теплопровод

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Твери завершены восстановительные работы на месте прорыва магистрального теплопровода, оставившего без тепла 40 тысяч человек, сообщает пресс-служба городской администрации.

"В Твери ремонт магистрального трубопровода в Московском районе завершен. Потребители будут подключены к теплу по штатной схеме", - говорится в сообщении.

По информации администрации, авария на магистральном теплопроводе произошла 6 января около 16:00. Теплоснабжение домов на период ликвидации аварии велось по резервной схеме.

Ранее сообщалось, что в 16:20 поступило сообщение об отключении теплоснабжения в микрорайоне Южный города Твери. Повреждение магистрального трубопровода диметром 1000 мм произошло на Зеленом проезде.

На место порыва выехала оперативная группа МЧС России по Тверской области, ремонтные бригады.

Власти Твери предупредили, что до окончания работ по устранению повреждения на теплотрассе возможно снижение параметров подачи теплоносителя в дома.

Специалистами "Тверской генерации" оперативно были проведены необходимые работы по переключению потребителей на резервную схему, параметры подачи теплоносителя постепенно повышаются, отметили в пресс-службе.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Тверской области уточнили, что в зону снижения давления горячего водоснабжения и теплоснабжения попали 120 жилых домов разной этажности микрорайона Южный, и около 40 тыс. человек, 14 социально-значимых объектов.

Губернатор области Игорь Руденя побывал на месте происшествия и провел оперативное совещание. По факту прорыва теплопровода СКР проводит проверку. Причина аварии устанавливается.

В настоящее время температура воздуха в Твери составляет минус 29 градусов, ночью прогнозируется понижение до минус 31 градуса.

Теги: Тверь
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