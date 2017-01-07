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Путин поговорил с рыбаками об успехах в наступившем году

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин уверен, что в наступившем 2017 году будет лучше, чем в 2016-м.

"Уверен, в наступившем году будет лучше, чем в том, который прошел", - заявил он на встрече с новгородскими рыбаками.

В.Путин отметил, что без народной поддержки ни о каких успехах говорить бы не пришлось. "Без вашей поддержки не может быть никаких успехов", - подчеркнул он.

Встреча прошла сразу после рождественского богослужения в Свято-Юрьевом монастыре, где присутствовали и глава государства, и рыбаки. Они познакомились еще в сентябре 2016 года, когда президент вместе с премьером Дмитрием Медведевым прогуливались по озеру Ильмень.

На сегодняшней встрече Путин поинтересовался уловом своих собеседников в ушедшем году. Они признались, что он оказался меньше, чем планировалось из-за того, что озеро рано покрылось льдом. Рыбаки поблагодарили Путина за оперативное решение проблем, которые обсуждались на сентябрьской встрече. По их словам, некоторые поручения президента по ее итогам были исполнены в считанные дни.

Президенту рассказали несколько забавных рыбацких историй, а также собеседники обсудили различные рецепты приготовления ухи. Путина позвали вновь посетить Ильмень - на этот раз его пригласили на весеннюю рыбалку. "Теперь что, будем готовиться к весенней рыбалке?" - ответил глава государства.

Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников. При этом если на Пасху он чаще бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, то Рождество, как правило, встречает за пределами столицы.

В столице на 7 января глава государства оставался лишь дважды: в 2001 году он отстоял службу в храме Христа Спасителя, и в 2000-м - В.Путин, тогда еще исполняющий обязанности президента РФ, побывал на праздничной службе в храме Троицы Животворящей на Воробьевых горах.

В прошлом году глава государства встречал Рождество в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Тургиново Тверской области, где были крещены его родители. Сюда же он приезжал на Рождество в 2011 году.

В разные годы Путин также посещал рождественские службы в храмах Сочи, Санкт-Петербурга, в Селище Костромской области, в поселке Соломенное Карелии, в Великом Устюге.

В 2006 году Путин встречал Рождество в одной из церквей Якутска, где в это время стоял 50-градусный мороз.

Теги: Владимир Путин
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