Взносы на капремонт выросли в ряде регионов России с 1 января

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Взносы на капремонт многоквартирных домов выросли в ряде регионах РФ с 1 января 2017 года, сообщает "Российская газета".

Рост тарифов местные власти объяснили ростом цен на стройматериалы и общей инфляцией. Кроме того, региональные чиновники утверждают, что тарифы "экономически обоснованы", пишет издание.

В частности, изменения касаются Амурской области. Тут взнос вырос с 6,5 руб. до 7,9 руб. за кв.м. В Якутии тариф в 2017 году не только вырос, но и стал дифференцированным. Величина взноса для владельцев квартир в деревянных домах будет на уровне 3,6 руб. за кв.м, в каменном доме без лифта - 6 руб., с лифтом - 8 руб.

Для жителей Приморского края тариф увеличился с 6,57 руб. до 7,10 руб. Тариф будут действовать три года.

В Архангельской области минимальный взнос за один квадратный метр жилья теперь составляет 7,16 руб. (ранее 6,66 руб.).

В Оренбургской области начали действовать следующие расценки: 4,62 рубля - для домов с этажностью до 3 этажей; 5,86 рубля - для домов с этажностью 4 и 5 этажей, 7,42 рубля - для домов от шести этажей и выше.

В Астраханской области взнос составляет с 1 кв.м: - деревянный дом - 3 рубля 60 копеек; - каменный дом без лифта - 6 рублей; - каменный дом с лифтом - 8 рублей.

В большинстве регионов тарифы вырастут с 1 июля 2017 года.

По данным Минстроя, в 2016 году собираемость взносов на капремонт выросла почти на 10% - с 74 до 83%.