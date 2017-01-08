Росгвардия получит на вооружение стреляющий под водой автомат

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Российские военные и служащие Росгвардии со следующего года начнут получать модифицированный автомат двухсредный специальный (АДС), сообщил производитель оружия.

"Есть контракты уже, заказы со стороны Минобороны РФ, ФСБ РФ, Росгвардии и МВД. Со следующего года уже будет организовано серийное производство", - сообщил ранее журналистам директор "Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия" Алексей Сорокин.

По его словам, автомат может стрелять и на суше, и под водой. "Для того, чтобы стрелять в другой среде, нужен минимальный набор манипуляций", - сказал Сорокин

ЦКИБ СОО входит в "НПО Высокоточные комплексы" (структура "Ростеха")