В Башкортостане ребенок погиб после катания на ледовой горке

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В башкирском городе Давлеканово следователи выясняют обстоятельства гибели 5-летнего ребенка, получившего травму на ледовой горке, сообщила пресс-служба СУ СКР по республике в воскресенье.

"Предварительно установлено, что 5-летний мальчик из города Давлеканово катался на горке 3 января и ударился головой. Мать мальчика утверждает, что медицинским персоналом больницы города Давлеканово была недооценена тяжесть состояния ее сына. Впоследствии ребенка перевезли в республиканскую больницу в Уфу, однако, несмотря на оказанную там медицинскую помощь, ребенок скончался (спустя 2 дня - ИФ)", - говорится в сообщении.