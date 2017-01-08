Вечерние авиарейсы из Саратова в Москву отменены или задержаны из-за тумана

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия стали причиной задержки авиарейсов в аэропорту Саратова.

Сайт саратовского аэропорта в воскресенье сообщил, что из-за плохих метеоусловий отменены два вечерних и два запланированных на утро 9 января авиарейса в Москву (аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово").

Кроме того, пять самолетов в воскресенье с задержкой вылетят в Москву (аэропорт "Домодедово").

Помимо этого, с задержкой в Саратов будут отправлены семь рейсов из Москвы (аэропорт "Домодедово"). Еще один вечерний и запланированный на утро 9 января авиарейсы из Москвы (аэропорт "Шереметьево") отменены.