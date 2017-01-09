Оказавшуюся в замерзшей бухте нерпу спасли на Камчатке

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Спасатели помогли вернуть в море нерпу, которая оказалась на льду в замерзшей бухте Раковая на Камчатке, сообщила в понедельник пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

"По словам очевидцев, на нерпу, которая оказалась на льду замерзшей бухты, напали бродячие собаки. Увидев это, местные жители отбили животное от собак и вызвали спасателей", - говорится в сообщении.

Оперативно прибывшие на место спасатели Камчатского поисково-спасательного отряда убедились, что травм у нерпы нет, погрузили ее в аварийно-спасательную машину "Вепрь" и доставили к берегу Авачинской бухты в Петропавловске-Камчатском, где выпустили в воду.