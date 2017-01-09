Воронежский зоопарк закрылся после массового усыпления птиц из-за птичьего гриппа

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Воронежский зоопарк приостановил работу после того, как во время новогодних праздников там произошла массовая гибель птиц, сообщает пресс-служба прокуратуры Воронежской области.

По данному факту прокуратура проводит проверку. По предварительным данным, причина мора - птичий грипп. Среди погибших пернатых имеются и краснокнижные виды.

Для предотвращения распространения инфекции было принято решение усыпить всех пернатых питомцев зоопарка. На сайте зоопарка есть объявление о том, что он закрыт на неопределенный срок по техническим причинам.

В воронежском зоосаду содержалось 44 вида птиц, 7 из которых занесены в Красную книгу.