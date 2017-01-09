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В российские войска началась поставка не имеющего в мире аналогов ЗРК "Бук"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Новый зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", поставку которого в войска начал концерн ВКО "Алмаз-Антей", кардинально превосходит по основным тактико-техническим характеристикам все существующие мобильные комплексы средней дальности, заявил в интервью "Интерфаксу" генеральный директор Научно-исследовательского института приборостроения имени В.В.Тихомирова Юрий Белый.

"Во-первых, возимый боекомплект ракет в составе дивизиона существенно увеличен, что, очевидно, значительно повышает боевую эффективность комплекса при отражении массированного налета средств воздушного нападения. Сейчас на каждой самоходной огневой установке вместо 4 готовых к бою ракет размещается 6, а на каждой пусковой установке вместо 8 до 12 ракет", - сказал Белый.

По его словам, у ЗРК "Бук-М3" существенно увеличены зоны поражения всей номенклатуры целей от аэродинамических до тактических и крылатых ракет, повышена помехозащищенность, живучесть и надежность комплекса.

На вопрос, есть ли у "Бук-М3" зарубежные аналоги, Белый ответил, что "по боевой эффективности среди мобильных комплексов класса средней дальности равных комплексу "Бук-М3" не существует". При этом он отметил, что "в определенной степени к аналогу можно отнести европейский комплекс SAMP-T".

По его словам, не имеет мировых аналогов и разработанная Долгопрудненским НПП (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") новая ракета для ЗРК "Бук-М3" не имеет мировых аналогов.

"Для ЗРК "Бук-М3" разработана и изготавливается совершенно новая ракета 9М317М. В отличие от ракеты 9М317 комплекса "Бук-М2" ее тактико-технические характеристики увеличены практически вдвое, и, естественно, значительно повышены показатели по поражению тактических баллистических и крылатых ракет", - сказал Белый.

Теги: Бук, Алмаз-Антей
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