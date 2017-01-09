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Ан-24 с вахтовиками вернулся в аэропорт в Томской области из-за отказа двигателя

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Самолет Ан-24 авиакомпании "Турухан" накануне совершил аварийную посадку в аэропорту вахтового поселка Пионерный в Томской области, сообщила "Интерфаксe" пресс-секретарь Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Яна Стрижова.

"В воскресенье утром рейс Пионерный-Томск после взлета из-за отказа левого двигателя вынужден был вернуться. Он благополучно приземлился, никто не пострадал", - сказала Срижова.

По ее данным, на борту находились 48 вахтовиков и три члена экипажа.

По факту аварийной посадки самолета проводится доследственная проверка.

Теги: Томская область
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