Ан-24 с вахтовиками вернулся в аэропорт в Томской области из-за отказа двигателя

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Самолет Ан-24 авиакомпании "Турухан" накануне совершил аварийную посадку в аэропорту вахтового поселка Пионерный в Томской области, сообщила "Интерфаксe" пресс-секретарь Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Яна Стрижова.

"В воскресенье утром рейс Пионерный-Томск после взлета из-за отказа левого двигателя вынужден был вернуться. Он благополучно приземлился, никто не пострадал", - сказала Срижова.

По ее данным, на борту находились 48 вахтовиков и три члена экипажа.

По факту аварийной посадки самолета проводится доследственная проверка.