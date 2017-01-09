Колокольцев представил нового начальника Следственного департамента МВД

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представил личному составу нового руководителя Следственного департамента МВД, сообщает в понедельник пресс-центр министерства.
"Сегодня министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев представил личному составу Следственного департамента МВД России нового руководителя. Указом президента РФ генерал-майор юстиции Александр Романов назначен заместителем министра внутренних дел - начальником Следственного департамента МВД России", - говорится в сообщении.
Колокольцев отметил, что новый руководитель "досконально знает работу следственных подразделений, обладает большим стажем работы и высоким профессиональным уровнем, хорошими моральными качествами".
Романов служит в органах внутренних дел с 1989 года.
Указом президента РФ от 30 апреля 2016 года Романов был назначен заместителем начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - начальником Главного следственного управления.