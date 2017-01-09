Колокольцев представил нового начальника Следственного департамента МВД

9 января 14:35

Песков пожаловался на усталость от обвинений в адрес РФ в хакерских атаках

Пресс-секретарь президента России уверен, что на смену сторонниками охоты на ведьм в США придут более трезвые специалисты, которые не ориентируются на эмоциональные припадки Подробнее

9 января 13:28

Москалькова назвала новую колонию Дадина одной из лучших

Омбудсмен отметила, что намерена предложить Госдуме законопроект о переводе заключенных в близкие к дому колонии Подробнее

9 января 11:58

ПФР начнет производить единовременные выплаты в пять тысяч рублей 13 января

Сроки доставки денег не зависят от того, получают ли пенсионеры выплаты через "Почту России" или другую организацию Подробнее

9 января 06:55

Экспертиза опровергла гибель двух человек от метанола в Иркутске