Путин встретится с ректором ВШЭ Кузьминовым

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет встречу с ректором Высшей школы экономики Ярославом Кузьминовым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что В.Путин неоднократно посещал ВШЭ, регулярно общается с Я.Кузьминовым, а также с ведущими экономистами этой школы. "Президент часто прибегает к такому формату общения для "апдейта" экономического видения и понимания ситуации", - сказал он.

Песков также напомнил, что в этом году ВШЭ отметит свое 25-летие.