Платформа для онлайн-образования из США получила разрешение работать в Крыму

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Американская компания Coursera (платформа для онлайн-образования, основанная профессорами Стэнфордского университета) добилась от правительства США права преподавать в Крыму, сообщил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

"Этой осенью Coursera на базе того, что она активно ведет диалог с российскими вузами, добилась от американского правительства преодоления эмбарго, они тогда запретили Coursera преподавать в Крыму", - сообщил Кузьминов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, "сейчас этот запрет удалось снять, несмотря на то, что это зарегистрированная американская компания".

Как подчеркнул Кузьминов, "очень важно, что и мы смогли вовремя организовать Национальную ассоциацию открытого образования".

"Сейчас около одного миллиона человек - уже слушатели наших онлайн-курсов. И если мы посмотрим на результаты "вышки", физтеха ИТМО, у нас почти 150 тыс. слушателей в США, около 100 тыс. слушателей в Евросоюзе, у нас 50 тыс. слушателей на Украине сейчас", - сообщил он.

Ректор ВШЭ отметил, что "это такая новая "мягкая сила", которая кровно связана с тем, что мы вовремя вскочили в этот поезд, и не только организовали свои (платформы для онлайн-образования), но и в Coursera, и в EdX активно участвуем".