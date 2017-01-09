Более 40 школ в Кировской области продлят каникулы из-за сильных морозов

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - 41 школа в Кировской области приняля решение продлить каникулы из-за аномальных холодов, сообщает министерство образования региона в понедельник.

По данным ведомства, в некоторых учебных заведений области каникулы еще продолжаются официально, а в ряде школ учеба должна была начаться с понедельника, однако было принято решение о переносе этих сроков.

В министерстве отметили, что три школы находятся в Кирове, десять в Кирово-Чепецке, остальные в 10 районах области.

"В среднем, каникулы продлятся до 10-12 января. Время начала занятий каждая школа определит самостоятельно в зависимости от температурного режима", - отметили в министерстве образования.

Аномальные холода пришли в Кировскую область на прошлой неделе, местами температура в регионе снижалась до - 40 градусов.