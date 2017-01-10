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Экс-чиновники приморского Дальнегорска осуждены за мошенничество с бюджетными средствами

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Суд в Приморье приговорил к реальному лишению свободы экс-чиновников администрации Дальнегорского городского округа, обвиняемых в хищении свыше 6 млн рублей бюджетных средств.

"Бывшие работники финансового управления администрации Дальнегорска признаны виновными в по статье "мошенничество с использованием служебного положения, совершенное в особо крупном размере"", - сообщила "Интерфаксу" старший помощник прокурора края Елена Телегина.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимой Инне Николенко наказание в виде 5,5 лет лишения свободы, Александру Круцу - 3,5 лет лишения свободы.

В суде установлено, что Николенко и Круц с декабря 2010 года по январь 2014 года систематически похищали деньги под предлогом возврата якобы излишне уплаченных сумм доходов и иных платежей в муниципальный бюджет подставным физическим лицам.

Так, Круц подыскивал знакомых, не осведомленных о его намерениях, которые предоставляли ему данные о своих лицевых банковских счетах, куда в дальнейшем и перечислялись деньги.

Николенко, обладая в силу занимаемого положения информацией о состоянии бюджета Дальнегорска, предлагала наиболее правдоподобные содержания фиктивных заявок и сообщала второму фигуранту код их бюджетной классификации. Тот, в свою очередь, составлял фиктивные заявки на возврат ошибочного платежа, после чего экспортировал их на общий сервер финансового управления для дальнейшей обработки, пояснила Телегина.

Злоумышленникам удалось похитить из бюджета Дальнегорска более 6 млн руб.

Суд также удовлетворил иск администрации Дальнегорска о взыскании с осужденных похищенных бюджетных средств.

Теги: Приморье, Дальнегорск, Инна Николенко, Александр Круц
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