Житель Хабаровска устроил стрельбу на парковке торгового центра

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес приговор по уголовному делу о стрельбе у торгово-развлекательного центра "Большая медведица", сообщила прокуратура Хабаровского края.

35-летний стрелок признан виновным по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Его приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на то же время. Приговор в законную силу еще не вступил.

"Вину в совершении преступления подсудимый не признал, посчитав свои действия правомерными", - говорится в сообщении.

Инцидент со стрельбой на парковке у "Большой медведицы" произошел ранним утром 5 июня 2016 года. Житель Хабаровска несколько раз выстрелил в воздух из оружия модели ВПО-925 калибра 7,62 мм, внешне схожего с автоматом Калашникова.

Как сообщалось, происходящее было снято на видео и размещено в соцсетях. По этому же делу были задержаны еще трое человек, запечатленных на видео и принимавших участие в съемке стрельбы. Они проходили как свидетели.