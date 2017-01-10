Главные новости
ЭкономикаСостояние российских миллиардеров показало рекордный ростВ миреВВС США пожаловались на российских пилотов в небе над СириейВ миреЧто случилось этой ночью: вторник, 10 января
В России

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Очередной пепловый выброс зарегистрирован во вторник на вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир (Северные Курилы, Сахалинская область), сообщает во вторник Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"На вулкане Эбеко произошел парогазовый выброс с небольшим содержанием пепла", - говорится в сообщении.

Опасности для населения этот выброс не представляет.

Как сообщалось, слабое извержение Эбеко началось вечером 20 октября 2016 года в виде выброса пеплового облака, пепел с дождем выпал на улицы Северо-Курильска.

Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья.

Лавовое извержение Эбеко маловероятно, считают ученые, так как он относится к древним затухающим вулканам. За последние 2400 лет лавовые потоки из Эбеко не извергались.

Опасность для жителей Северо-Курильска могут представлять сильные пеплопады, затрудняющие дыхание, отравление людей вулканическими газами, сходы селевых потоков, вызванных извержением вулкана. Для авиации опасны пепловые шлейфы Эбеко.

Теги: Эбеко
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Минздрав доработает антитабачную госпрограмму с учетом полученной критикиМинздрав доработает антитабачную госпрограмму с учетом полученной критики
Проект предусматривает запрет продажи табака родившимся после 2015 года и запрет на курение в присутствии тех, кто против этого возражаетПодробнее
Песков пожаловался на усталость от обвинений в адрес РФ в хакерских атакахПесков пожаловался на усталость от обвинений в адрес РФ в хакерских атаках
Пресс-секретарь президента России уверен, что на смену сторонниками охоты на ведьм в США придут более трезвые специалисты, которые не ориентируются на эмоциональные припадкиПодробнее
Москалькова назвала новую колонию Дадина одной из лучшихМоскалькова назвала новую колонию Дадина одной из лучших
Омбудсмен отметила, что намерена предложить Госдуме законопроект о переводе заключенных в близкие к дому колонииПодробнее
ПФР начнет производить единовременные выплаты в пять тысяч рублей 13 январяПФР начнет производить единовременные выплаты в пять тысяч рублей 13 января
Сроки доставки денег не зависят от того, получают ли пенсионеры выплаты через "Почту России" или другую организациюПодробнее
Экспертиза опровергла гибель двух человек от метанола в ИркутскеЭкспертиза опровергла гибель двух человек от метанола в Иркутске
Число жертв отравления "Боярышником" по-прежнему составляет 76 человекПодробнее
Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске за праздники увеличилось до 78Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске за праздники увеличилось до 78
Новые пострадавшие от отравления во время праздников в больницы Иркутска не поступалиПодробнее
Власти Подмосковья опровергли информацию о ЧС в КрасногорскеВласти Подмосковья опровергли информацию о ЧС в Красногорске
В 30-градусные морозы жители 84 многоквартирных домов остались без отопленияПодробнее
Кремлевскую елку посетили члены семей 30 выдворенных из США дипломатов РФКремлевскую елку посетили члены семей 30 выдворенных из США дипломатов РФ
Владимир Путин также приглашал на мероприятия детей американских дипломатов, аккредитованных в РоссииПодробнее
Новый сбой работы котельной оставил без тепла 12 тыс. жителей КрасногорскаНовый сбой работы котельной оставил без тепла 12 тыс. жителей Красногорска
Повторно была сорвана работа частной котельной в подмосковном городеПодробнее
В ночь на воскресенье в Подмосковье были зафиксированы 36-градусные морозыВ ночь на воскресенье в Подмосковье были зафиксированы 36-градусные морозы
В столице рекорд заморозков, установленный в ночь на 7 января, побит не былПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Морозы в Европе7 фото
09 января
Морозы в Европе
"Золотой глобус"10 фото
09 января
"Золотой глобус"
Лучшие фото недели10 фото
06 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаСостояние российских миллиардеров показало рекордный ростВ миреВВС США пожаловались на российских пилотов в небе над СириейВ миреЧто случилось этой ночью: вторник, 10 январяВ миреМинфин США расширил "список Магнитского"
Спасатели нашли в Финском заливе похожий на затонувшее судно объект
Главными табу в разговорах в российских семьях оказались секс и смерть
Упавший на рельсы пассажир нарушил работу Сокольнической линии московского метро
Нефть незначительно поднялась на фоне снижения курса доллара
Состояние российских миллиардеров показало рекордный рост
Что случилось этой ночью: вторник, 10 января
ВВС США пожаловались на российских пилотов в небе над Сирией
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи