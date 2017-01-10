Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Очередной пепловый выброс зарегистрирован во вторник на вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир (Северные Курилы, Сахалинская область), сообщает во вторник Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"На вулкане Эбеко произошел парогазовый выброс с небольшим содержанием пепла", - говорится в сообщении.

Опасности для населения этот выброс не представляет.

Как сообщалось, слабое извержение Эбеко началось вечером 20 октября 2016 года в виде выброса пеплового облака, пепел с дождем выпал на улицы Северо-Курильска.

Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья.

Лавовое извержение Эбеко маловероятно, считают ученые, так как он относится к древним затухающим вулканам. За последние 2400 лет лавовые потоки из Эбеко не извергались.

Опасность для жителей Северо-Курильска могут представлять сильные пеплопады, затрудняющие дыхание, отравление людей вулканическими газами, сходы селевых потоков, вызванных извержением вулкана. Для авиации опасны пепловые шлейфы Эбеко.