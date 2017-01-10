В Хабаровском крае завели административное дело после наезда катера на кита

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Дело об административном правонарушении возбуждено после появления в интернете видео, где туристы на катере наезжают на краснокнижного гренландского кита в районе Шантарских островов, сообщили "Интерфаксу" в Тихоокеанском морском управлении Росприроднадзора.

"В управление поступили материалы, было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.35 КоАП РФ (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений). Проводится проверка", - сказал начальник отдела по надзору на море по Хабаровскому краю Тихоокеанского морского управления Росприродназора Анатолий Бутков.

Он уточнил, что инцидент произошел в начале августа 2016 года. Произошедшее было снято на видео. На кадрах запечатлено, как туристы на катере преследуют кита и неоднократно наезжают ему на спину и на хвостовое оперение.

"Это травматический шок для кита, вероятно, были получены травмы винтом. Кроме того, все киты чувствительны к антропогенному воздействию. Август - период нагула и отдыха, кит из-за наезда мог покинуть традиционный нагульный ареал, что могло стать катастрофичным для него", - сказал Бутков.

По его словам, в деле фигурирует одно из местных ООО, в катере находилось, по предварительной информации, четыре человека.