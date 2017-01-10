Минобороны РФ создаст космическую систему "Лиана" с аппаратами военного назначения

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Минобороны России разработает космическую систему "Лиана" с аппаратами "Лотос-С" и "Пион-НКС", заявил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Сегодня обсудим ход выполнения поручений по созданию космической системы "Лиана" с аппаратами "Лотос-С" и "Пион-НКС", - сказал Шойгу на совещании во вторник.

По его словам, создание и поддержание орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения является важной государственной задачей. "Успешность ее выполнения напрямую зависит от качества работы предприятий - разработчиков и изготовителей ракетно-космической техники", - добавил министр.

Ранее в 2015 году машзавод "Арсенал" сообщил, что начал производство космических аппаратов серии "Лиана". Запуск производства аппарата связан с заменой космических аппаратов предыдущего поколения на более современную технику.

"Производство космического аппарата "Кобальт" в дальнейшем не предусмотрено, однако с 2014 года начато серийное производство новой продукции - космических аппаратов серии "Лиана", - отмечается в квартальном отчете компании.

Тактико-технические характеристики аппаратов серии в отчете не указаны. В открытых источниках эти данные также отсутствуют. В материалах конструкторского бюро "Арсенала" указано, что тематика "Лианы" предполагает создание космических комплексов для радиофизических исследований поверхности Земли и исследования физики распространения электромагнитных волн.

В годовом отчете "Арсенала" за 2013 год сообщалось, что в 2014 году завод планирует начать серийное производство новых космических аппаратов для поддержания обороноспособности РФ. Название аппарата, его технические характеристики и стоимость в отчете указаны не были, однако подчеркивалось, что портфель заказов на эту технику сформирован на период до 2018 года.