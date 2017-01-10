Таяние ледников в Республике Алтай ускорилось вдвое

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Интенсивность таяния ледников Катунского хребта в Республике Алтай за последние пять лет увеличилась вдвое, сообщает во вторник пресс-центр правительства региона.

"Таяние ледников Катунского хребта ускорилось за последние пять лет. К такому выводу пришли исследователи после проведения работ на ледниках Катунского заповедника. Специалисты оценили изменения высоты поверхности правого кара ледника Томич. Язык ледника с 1969 по 2009 годы отступил на 136 метров, а в последующие пять лет - на 58 метров. Таким образом, интенсивность таяния увеличилась почти в два раза", - говорится в сообщении.

Вместе с тем объем потерь льда за период с 2010 по 2016 годы остался почти неизменным - около 1,5 млн кубометров в год.

По леднику Томич изучается динамика горных ледников на Алтае. Он расположен в верховьях бассейна реки Мульта. Наблюдения на леднике были начаты в 60-х годах прошлого века. За период наблюдений ледник постоянно отступает, что связано с процессом изменения климата и свидетельствует о росте температур в летний сезон.