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В Подольске три человека погибли в результате утечки бытового газа

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Три человека погибли, еще восемь госпитализированы с отравлением в подмосковном Подольске в результате утечки бытового газа, сообщила представитель областного главка СКР Елена Фокина.

Как уточняется, утечка произошла в одной из квартир по улице Кирова. По факту инцидента начата доследственная проверка. Следователи приступили к осмотру места происшествия.

Со своей стороны, источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что состояние пострадавших, среди которых трое детей, оценивается как средней и легкой степени тяжести.

Происшествие произошло в двухэтажном газифицированном трехподъездном доме. В настоящее время помещения проветрили, угрозы утечки бытового газа нет, сказал собеседник агентства.

Теги: Московская область, Подольск
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