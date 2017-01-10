В Подольске три человека погибли в результате утечки бытового газа

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Три человека погибли, еще восемь госпитализированы с отравлением в подмосковном Подольске в результате утечки бытового газа, сообщила представитель областного главка СКР Елена Фокина.

Как уточняется, утечка произошла в одной из квартир по улице Кирова. По факту инцидента начата доследственная проверка. Следователи приступили к осмотру места происшествия.

Со своей стороны, источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что состояние пострадавших, среди которых трое детей, оценивается как средней и легкой степени тяжести.

Происшествие произошло в двухэтажном газифицированном трехподъездном доме. В настоящее время помещения проветрили, угрозы утечки бытового газа нет, сказал собеседник агентства.