Жители самой красивой деревни России попросили оградить их от туристов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Население деревни Кинерма, выбранной в 2016 году самой красивой деревней России, сетует на невозможность принимать большое количество туристов, сообщил министр культуры Карелии Алексей Лесонен журналистам во вторник.

"От жителей деревни Кинерма, которая признана в 2016 году одной из красивых деревень Российской Федерации, поступила просьба периодически (дорожный - ИФ) знак прикрывать, потому что количество туристов, которые заезжают в деревню, превышает ее рекреационные возможности. Это стало проблемой в хорошем смысле. Но действительно, с этим растущим потоком необходимо справляться", - сказал Лесонен.

По его словам, к концу 2016 года в Карелии было установлено порядка 506 указателей и знаков для посещающих республику автомобильных туристов. В 2016 году Кинерма была признана "Самой красивой деревней России". Рядом с населенным пунктом установлен соответствующий знак.

Деревня расположена на территории Ведлозерского сельского поселения в Пряжинском национальном районе. Из 17 строений в Кинерме 7 являются признанными памятниками архитектуры.