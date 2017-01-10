В "русском Стоунхендже" на озере Тургояк снова уничтожили поклонный крест

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Православный поклонный крест уничтожили в "русском Стоунхендже" - на острове Веры на озере Тургояк в Челябинской области.

"С острова Веры на Тургояке исчез крест с вершины скалы, которая является высшей точкой острова. Когда был деревянный, жгли регулярно, а железный-то кому пригляделся... и главное - зачем он кому-то?" - сообщается в сообществе "Туризм Челябинской области" в соцсети.

По данным интернет-пользователей, крест исчез накануне Рождества.

На 40% площади острова располагается множество археологических памятников. Это многочисленные поселения каменного века, включая стоянку неандертальцев (около 100 тыс. лет назад), остатки старообрядческого скита (кельи, развалины часовни, кладбище), древние каменоломни и менгиры (вертикально поставленные камни).

Как в свою очередь пишут местные СМИ, это место облюбовали язычники, которые устраивают там жертвоприношения, в то время как христиане устанавливают кресты, периодически подвергающиеся вандализму.