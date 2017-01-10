Падение человека под поезд метро в Петербурге признали убийством

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Петербурге после конфликта на станции метро, который окончился падением пассажира на рельсы и его гибелью, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по городу во вторник.

"Из материалов дела следует, что утром во вторник на платформе станции метро "Площадь Александра Невского" между 22-летним мужчиной и его знакомым произошел конфликт, в ходе которого последний толкнул потерпевшего на рельсы перед приближающимся поездом. Мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении ведомства.

Следователи установили личность подозреваемого, ведется его розыск.

Возбуждено уголовное дело. Действия разыскиваемого квалифицировали по статье УК "Убийство".