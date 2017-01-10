Осужденный за мошенничество экс-депутат Госдумы Ширшов освобожден досрочно

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что на свободу вышел экс-депутат Госдумы шестого созыва от КПРФ Константин Ширшов.

"Константин Ширшов вышел после двух с небольшим лет",- сказал Зюганов на заседании фракции во вторник.

В мае 2014 года Мосгорсуд приговорил Ширшова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. 15 апреля 2015 года Верховный суд РФ признал законным приговор Ширшову. В мае 2015 Госдума досрочно лишила Ширшова депутатского мандата.

По версии следствия, Ширшов вместе с группой лиц летом 2011 года требовал от предпринимателя 7,5 млн евро, обещая выдать ему мандат депутата Госдумы. В ходе допроса следствием в качестве обвиняемого Ширшов свою вину не признал и дал показания, в которых утверждал, что в московской гостинице "Националь", где происходила передача денег, он оказался случайно.